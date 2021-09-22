Испания

Радамель феерит после возвращения в Испанию.

Накануне Райо Вальекано в рамках 6-го тура Ла Лиги на выезде противостоял Атлетику.

Победный гол на свой счет записал Радамель Фалькао. Колумбиец вышел на замену на 76-й минуте матча, а забил — на 96-й.

Таким образом, Фалькао забивает уже во втором матче подряд после возвращения в Испанию. Райо благодаря этой победе вышел на четвертое место в Ла Лиге, но еще не все команды сыграли свои матчи 6-го тура.

Отметим, что контракт Радамеля с Райо рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один год.