Испания

Состоялся поединок пятого тура испанской Ла Лиги.

В стартовом поединке сегодняшнего игрового дня в испанской Ла Лиге в рамках пятого тура Райо Вальекано на своем поле уверенно обыграл Хетафе со счетом 3:0.

Хозяева повели в счете уже на девятой минуте, когда Оскар Трехо реализовал пенальти. Затем на 78-й минуте результативным ударом отметился Пате Сисс, а окончательную точку в матче поставил вернувшийся в Испанию Радамель Фалькао.

После пяти туров Райо Вальекано набрал семь очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Хетафе ноль баллов и это пятое поражение кряду.

Райо Вальекано — Хетафе 3:0

Голы: Трехо, 9 (с пенальти), Сисс, 78, Фалькао, 82.

Райо Вальекано: Димитриевски — Баллю, Савельжич, Катена, Гарсия — Комесанья (Суарес, 89), Сисс — Паласьон (Гвардиола, 89), Трехо (Лопес, 71), Бебе (Гарсия, 54) — Нтека (Фалькао, 71).

Хетафе: Сория — Иглесиас (Флорентину, 46), Джене, Чема (Масиас, 46), Оливера (Мата, 72) — Суарес, Куэнка, Максимович, Янкто (Витоло, 14) — Аленья (Силва, 72) — Унал.

Предупреждения: Бебе, Савельжич, Комесанья, Баллю, Сисс — Джене, Чема, Суарес, Оливера, Унал, Масиас.

На 85-й минуте Унал (Хетафе) не реализовал пенальти (вратарь).