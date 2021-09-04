Колумбийский форвард снова будет выступать в испанском чемпионате.
Радамель Фалькао, Getty Images
04 сентября 2021, 16:43
Райо Вальекано на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Радамелем Фалькао.
Сроки соглашения с 35-летним колумбийцем не разглашаются, но по информации СМИ, контракт рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один год.
Футболист достался испанскому клубу бесплатно, так как он находился в статусе свободного агента после того, как покинул турецкий Галатасарай прошедшим летом.
Напомним, Фалькао ранее выступал в испанской Ла Лиге, играя за Атлетико в период с 2011 по 2013 год.
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