Испания

Наставник Барселоны пожаловался на судейство в матче против Кадиса.

Каталонская Барселона в рамках шестого тура испанской Ла Лиги так и не смогла распечатать ворота Кадиса в гостевом поединке (0:0).

При этом, "блаугранас" были вынуждены завершать поединок в меньшинстве из-за удаления полузащитника Френки де Йонга на 65-й минуте, а уже в компенсированное время за неспортивное поведение со скамейки для запасных был удален главный тренер команды Рональд Куман.

По завершении поединка, наставник Барселоны высказался по поводу своего удаления с последующей дисквалификации, а также прокомментировал слухи о своей возможной отставке на фоне неудачных результатов.

"В Испании тебя могут удалить ни за что. Вам необходимо проанализировать действия команды на поле, ее отношение к делу. Не хочу комментировать ситуацию вокруг своей возможной отставки.

Президент после матча попрощался с командой и ушел в гостиницу. Очевидно, что, если он захочет поговорит, у нас будет еще не один день для этого".

При этом, испанские СМИ утверждают, что показанный Барселоной футбол во втором тайме нашел положительные отзывы у света директоров клуба, поэтому с увольнением Кумана руководство клуба предпочитает повременить.

В следующем туре "блаугранас" без своего главного тренера в технической зоне будут проводить домашний поединок против Леванте.