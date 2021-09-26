Испания

27-летний футболист провел 202-й матч кряду за клуб из Бильбао.

В матче седьмого тура испанской Ла Лиги Валенсия на своем поле расписала мировую с Атлетиком из Бильбао (1:1).

По информации OptaJose, в этом противостоянии принял участие нападающий "басков" Иньяки Вильямс, для которого это был 202-й матч кряду за клуб из Бильбао.

Таким образом, Вильямс повторил рекорд испанского чемпионата, который ранее принадлежал Хуану Антонио Ларраньяге.

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