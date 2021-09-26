Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В матче седьмого тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на своем поле расписал мировую с приехавшим в гости Вильярреалом.

Несмотря на явное преимущество, команда Карло Анчелотти не смогла распечатать ворота "желтой субмарины". По итогам матча у команд зафиксировано лишь по два удара в створ ворот.

Обзор матча:

Реал — Вильярреал 0:0

Реал: Куртуа, Алаба, Милитао, Начо, Модрич (Азар, 73), Каземиро, Вальверде, Бензема, Асенсио (Иско, 81), Винисиус Жуниор, Родриго (Камавинга, 46).

Вильярреал: Рульи, Фойт (Марио Гаспар, 86), Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Капу, Коклен (Мойсес Гомес, 58), Парехо, Пино (Тригерос, 84), Пако Алькасер (Диа, 58), Данджума (Пенья, 84).

Предупреждения: Винисиус Жуниор, Коклен , Мойсес Гомес.