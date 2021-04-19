Испания

Football.ua предлагает вашему вниманию видео об одном из самых талантливых футболистов в истории футбола.

В новом видео Football.ua вспоминает победы и поражения одного из самых скандальных и недооцененных футболистов в богатой истории мадридского Реала — Хосе Марии Гутьерреса, более известного как Гути. Этот игрок мог стать лучшим в своём деле, однако в его карьере всегда было одно "но".

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