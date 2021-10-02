Испания

Новоиспеченный рекордсмен Ла Лиги поделился своими эмоциями от выдающегося достижения.

В рамках восьмого тура испанской Ла Лиги баскский Атлетико сумел одержать домашнюю победу над Алавесом (1:0), однако далеко не рядовым успехом подопечных Марселино отметилась данная игра.

Нападающий "львов" Иньяки Вильямс появился на поле в этом противостоянии на 66-й минуте, что означало для него установление уникального достижения — футболист сыграл 203-м матче национального первенства подряд.

По завершении поединка, рекордсмен испанского чемпионата поделился эмоциями от выдающегося показателя.

"Я горд, счастлив и все еще целеустремлен, но все еще продолжаю не верить в это. Мой рекорд — награда за усилия и ежедневный труд.

Это был особенный вечер для меня. Помню, как я видел партнеров с таким же блеском в глазах, как тогда, когда мы играли на старом Сан-Мамес. Мечта воплотилась в жизнь.

Я не особо думал об установлении этого рекорда в процессе, а просто хотел выходить на поле каждый выходные, забивать голы и побеждать. Весь шум был, в основном, вокруг меня, однако больше меня не будет это тревожить. Должен наслаждаться моментом, нашей сегодняшней игрой и очередными тремя очками в общую копилку клуба.

Хочу и дальше быть доступным для тренерского выбора в каждой игре, а также получать удовольствие от каждой тренировки", — высказался испанский футболист.

В следующем туре баскский Атлетик проведет домашний матч против Вильярреала.