Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В рамках шестого тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на своем поле принимал Мальорку.

Уже на третьей минуте встречи "слвиочные" вышли вперед благодаря голу в исполнении Бензема. Затем на 24-й минуте Асенсио удвоил преимущество мадридцев, но спустя минуту Ли сократил отставание в счете. Еще через пять минут Асенсио оформил дубль, а в начале второго тайма дело дошло до хет-трика. Напоследок Бензема оформил дубль, а Иско поставил финальную точку в матче — 6:1.

Обзор матча:

Реал - Мальорка 6:1

Голы: Бензема, 3, 78, Асенсио, 24, 29, 55, Иско, 85 — Ли, 25

Реал Мадрид: Куртуа, Начо (Сантос, 80), Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес, Вальверде, Камавинга (Антонио Бланко, 60), Бензема (Йович, 80), Асенсио (Иско, 72), Винисиус Жуниор, Родриго (Васкес, 72).

Мальорка: Рейна, Састре, Вальент, Гайя (Коста, 59), Оливан, Батталья, Фебас (Санчес, 59), Кубо (Баба, 46), Ли Кан Ин, Лаго Джуниор (Жорди Мбоула, 76), Хопп (Пратс, 59).

Предупреждения: Родриго, Баба, Начо.