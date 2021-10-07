Испания

Мадридцы хотят подписать испанского полузащитника.

Реал рассматривает возможные варианты усиления средней линии в ближайшие трансферное окна.

Как сообщает издание El Nacional, "королевский клуб" обратил внимание на полузащитника Наполи Фабиана Руиса.

Испанский футболист отыграл в прошлом сезоне 42 поединка, в которых забил четыре гола и отдал один результативный пас.

Напомним, что на Фабиана Руиса также претендуют два представителя испанского чемпионата - Барселона и Атлетико.