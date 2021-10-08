ЧМ-2022. Отбор

Форвард Реала обошел своего бывшего наставника.

Форвард Реала и сборной Франции забил 32-й гол в составе "трехцветных" в матче против Бельгии (3:2).

Таким образом, футболист поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров сборной Франции. Бензема обошел своего бывшего наставника Зинедина Зидана, у которого 31 мяч на счету.

На пятом месте находится Давид Трезеге, у которого на счету 34 результативных удара.

Напомним, ранее Бензема вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов.