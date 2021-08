Англия

Football.ua проанализировал, где продолжит свою карьеру звезда прошедшего Евро.

Рахим Стерлинг был одним из лучших игроков на Евро-2020, но как сложится его клубная карьера в Манчестер Сити?

Англия проиграла в финале Евро-2020 по пенальти сборной Италии. Никто точно не знает, почему Стерлинг не исполнил один из пяти ударов “Трех львов”. Хотя, если вы посмотрите на его последние пять сезонов в Манчестер Сити в Премьер-лиге, он исполнил всего четыре пенальти и забил только один из них.

Так что, возможно, ответ прост. В последнее время Рахиму попросту не везло в 11-метровых ударах. До перехода в Манчестер Сити он забил 16 пенальти. Но, возможная осечка в момент решающего удара на таком большом турнире, отличается от промаха в АПЛ. Болельщики предполагали, что он подойдет к мячу, ведь он так хорошо играл на Евро.

Raheem Sterling for #ENG at Euro 2020:



◉ Most touches in opp. box (45)

◉ Most take-ons (20)

◉= Most shots (14)

◉= Most shots on target (8)

◉ Most goal involvements (4)



England's main man. https://t.co/OBH5ht9QEE — Squawka Football (@Squawka) July 13, 2021

Трудно описать, насколько блестящий футбол демонстрировал Стерлинг в первых шести играх Евро-2020. До гола Харри Кейна в ворота Германии, единственные голы, которые забила Англия, приходились на Стерлинга. А когда Англии понадобился быстрый гол, чтобы прорваться в четвертьфинал в матче против Украины, Кейн забил его, но только благодаря гениальному пасу Стерлинга.

Затем, в матче против Дании, именно угроза присутствия Стерлинга заставила Симона Кьера сделать выпад на простреле Букайо Сака и превратить его автогол. Если бы капитан датчан оставил мяч, Стерлинг забил бы свой четвертый мяч на турнире. Но даже при том, что он не забил, вингер терроризировал Данию волшебным дриблингом. Он совершил феноменальные 10 обводок против датчан (20 в общей сложности на Евро, больше, чем кто-либо другой), заставлял защитников нервничать и раз за разом совершать ошибки.

В самом финале он, как и все игроки сборной Англии, не впечатлил. Но Англия добралась до финала только из-за превосходной формы Стерлинга.

Introducing the stat leaders for the 2020 European Championships. 🥁



Is the metric you're looking for missing? Reply using #AskSquawka and we'll share as many top 10s as we can.#EURO2020 pic.twitter.com/VQY2eM0PU6 — Squawka Football (@Squawka) July 13, 2021

Теперь возникает вопрос… что дальше?

Отчасти, причиной того, что Стерлинг был так эффективен для Англии летом, когда большинство других игроков выглядели изможденными, было то, что мало он играл в важных для Манчестер Сити играх в заключительной части сезона.

Стерлинг сыграл только два матча "горожан” в плей-офф Лиги чемпионов (первый матч 1/8 финала и сам финал) и провел на поле всего 10 минут в четвертьфиналах и полуфиналах.

И, конечно же, он закончил сезон всего с 14 голами, что меньше половины, по сравнению с предыдущим сезоном, когда он забил 31. Более того, он впервые забил меньше 20 голов с первого сезона Гвардиолы в Сити.

Он был очень зол. В СМИ активно писали, что Стерлинг готов покинуть Сити после того, как появились слухи, что его предлагали Тоттенхэму в качестве дополнения к потенциальной сделке по Харри Кейну в Манчестер. На его месте заблистал другой игрок и все двигалось к тому, что Рахим покинет Сити.

Raphinha has now provided more Premier League assists (8) this season than:



☉ Roberto Firmino (6)

☉ Trent Alexander-Arnold (6)

☉ Raheem Sterling (6)

☉ Riyad Mahrez (4)

☉ Paul Pogba (3)



And he has six goals to go alongside the assists in his debut season. 👏 pic.twitter.com/P8Vy4IVRrW — Squawka Football (@Squawka) May 15, 2021

Но потом был Евро-2020. Цена на Стерлинга взлетела. Циник мог бы подсказать боссам клуба, что сейчас идеальное время для Манчестер Сити, чтобы подороже продать игрока, но на самом деле европейские топ-клубы, которые могли позволить себе Стерлинга, из-за глобальной пандемии сократились до одной команды — ПСЖ. И у них есть Неймар и Килиан Мбаппе, а теперь и Месси, играющие на позиции Стерлинга.

Клубы, которые могли бы принять Стерлинга у себя, такие как Барселона и Бавария, действительно существуют, а Реал Мадрид всегда рад подписывать игроков после великолепных выступлений на международных турнирах, но они так же разорены, как и Барса.

Поскольку его возможности уйти из Ман Сити ограничены, Стерлингу просто придется приложить немало усилий и попытаться вернуть себе место в команде Гвардиолы. Скорее всего, он так и поступит.

Это звучит чересчур просто, но Стерлинг потерял свое место о основе, так как его игра оставляла желать лучшего. Он играл не очень хорошо даже в матчах, в которых забивал. Особенно он не впечатлял на стадии группового этапа Лиги чемпионов, вероятно, поэтому он так редко появлялся в плей-офф.

Однако качество его выступлений на Евро-2020 было таким, что он вернется в Манчестер, полный уверенности в себе. Ведь его игра — высочайшего класса. Нет никаких сомнений в том, что этот футболист будет играть лучше, а, когда Стерлинг играет настолько хорошо, насколько может, у него есть шанс быть основным в Сити.

И если вопроса о возвращении своего места было недостаточно, то теперь, с приходом в Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо, появился настоящий претендент на корону лучшего нападающего Манчестера. Желание заявить о себе и продолжать доказывать, что он является лучшим из чудес Англии, должно быть достаточной мотивацией, чтобы Рахим Стерлинг еще некоторое время продолжал выступать в Манчестер Сити.

По материалам Squawka.