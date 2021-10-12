Испания

Испанский хавбек продолжит выступать в составе клуба Ла Лиги.

Осасуна на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Хавьером Мартинесом.

Новое соглашение с 21-летним испанцем рассчитано до лета 2026 года. Также в его контракт включена опция выкупа футболиста за 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мартинес провел шесть поединков, в которых он забил один гол.

После восьми туров Осасуна набрала 14 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице Ла Лиги.

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