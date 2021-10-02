Испания

Завершился очередной поединок восьмого тура испанского чемпионата.

В поединке восьмого тура испанской Ла Лиги Осасуна на своем поле на последних минутах вырвала победу над приехавшим в гости Райо Вальекано со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на первой компенсированной минуте ко второму тайму, когда результативным ударом отметился Мануэль Санчес Де Ла Пенья.

После восьми игр у Осасуны 14 очков и пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Райо Вальекано 13 баллов и шестая строчка.

Осасуна — Райо Вальекано 1:0

Гол: Пенья, 90+1.

Осасуна: Эррера — Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Пенья — Монкайола (Ойер, 81), Торро (Коте, 86), Брашанац — Торрес (Кальво, 67), Рубен Гарсия (Авилья, 67), Кике.

Райо Вальекано: Димитриевски — Баллю, Савельжич, Катена, Фран Гарсия — Паласьон (Бебе, 88), Комесанья (Лопес, 88), Сисс (Валентин, 72), Альваро Гарсия — Фалькао (Нтека, 57), Трехо (Гвардиола, 57).

Предупреждения: Торро, Кальво — Баллю, Трехо, Фалькао.