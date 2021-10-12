Испания

Аргентинец рассказал о желании подписать своего звездного соотечественника.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне признался, что рассматривал возможность подписания Лионеля Месси, но не имел шансов в борьбе за него с ПСЖ.

"Я не звонил Месси, но попросил Луиса Суареса позвонить Лео и узнать, как у него дела и есть ли хоть малейший шанс его перехода в Атлетико. Все продлилось не более трех часов, поскольку ПСЖ уже положил на него глаз.

Возможности поработать с Месси так и не возникло. Он до этого всегда был в Барсе, а я работаю в Атлетико. Как игроки мы не пересекались в сборной Аргентины.

Если просите, где должен играть Месси, то скажу, что в команде, которая хочет побеждать и знает, что для этого нужно. Не имеет значения, на какой позиции он будет играть, главное – это нацеленность команды на победы", – рассказал Симеоне в интервью Ole.

Ранее Симеоне заявлял, что Ла Лига ослабела с уходом Лионеля Месси и Криштиану Роналду.