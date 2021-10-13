Испания

"Матрасники" следят за выступлениями нигерийца.

Нападающий Брюгге Пол Онуачу попал в сферу интересов Атлетико, сообщает издание Marca.

"Матрасники" следят за выступлениями габаритного форварда и предпримут попытку подписать его. В услугах 27-летнего нигерийца заинтересован главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне.

В текущем сезоне Онуачу провел 14 поединков в составе Брюгге, забив 11 голов.

Действующий контракт нападающего с бельгийским клубом рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Атлетико также проявляет интерес к полузащитнику Интера Николо Барелле.