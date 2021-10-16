Испания

Наставник Барселоны высказался о своем положении в команде.

Главный тренер каталонской Барселоны Рональд Куман рассказал о своем отношении к слухам вокруг своей персоны.

Нидерландский специалист уверяет, что его не беспокоит шумиха вокруг тренерской позиции команды.

"Я привык, что о моем будущем говорят. Это нормально для топ-клуба, здесь тренера всегда обсуждают. Это не первый раз.

В прошлом году тоже случались периоды, когда велись разговоры о главном тренере. Президент поддержал меня и все прояснил. Но тренер должен выигрывать матчи. Я больше не хочу говорить о прошлом. Я сделаю все для Барселоны.

Я стараюсь сохранять спокойствие, но это нелегко, потому что вокруг происходит столько всего... Но нужно концентрироваться на том, что я могу контролировать. Нужно проводить тренировки и прогрессировать",- заявил Куман на предматчевой пресс-конференции накануне игры с Валенсией.

Матч Барселона — Валенсия состоится в воскресение, 17 октября в 22:00.