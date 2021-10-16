Испания

Форвард планирует сменить клуб по окончании сезона.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски хотел бы присоединиться к мадридскому Реалу следующим летом, сообщает издание AS.

Контракт Левандовски с Баварией истекает в2023 году, и он хотел бы расстаться с мюнхенцами. Польский форвард связывает свое будущее именно с Реалом и готов отклонить предложения других клубов.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 10 поединков в футболке "красных", забив 13 голов.

Ранее сообщалось, что полузащитник Корентен Толиссо покинет Баварию следующим летом.