Германия

Специалист оценил выступления опытного форварда.

Главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн оценил шансы голеадора клуба Роберта Левандовски на Золотой мяч.

"Роберт заслужил получить Золотой мяч. В последние три года не было игрока, выступавшего на высоком уровне так же стабильно, как Левандовски.

Как долго он будет играть в футбол? Если он будет придерживаться той физической формы, которая у него есть сейчас, то ему еще очень далеко до конца карьеры.

Он — динамичный форвард, не травмируется, очень много тренируется и работает над собой. Точно считаю, что он может играть на высшем уровне еще несколько лет", — сказал Нагельсманн Abendzeitung.

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