Испания

Футболист Реала высказался о потере командами своих главных звезд.

Форвард мадридского Реала и сборной Франции Карим Бензема прокомментировал потери обоих клубов своих ведущих звезд.

Футболист считает, что данный факт никак не повлияет на качество очных матчей команд.

"Для меня все осталось на прежнем уровне. Эль-Классико по-прежнему самый лучший матч на планете. Неважно, какие игроки пришли или ушли из команд, ведь Реал — Барселона — это историческое событие. Имена меняются, но ведь и до Зидана, Этоо, Роналдиньо, Роналду — это был топ-матч.

Для игры с Барселоной нет подходящего момента. Это матч, к которому нельзя относиться легкомысленно, даже если соперник проводит неудачный отрезок",- сказал Бензема в интервью ESPN.

После 8-ми туров Ла Лиги Реал лидирует в чемпионате, набрав 17 очков. Барселона же расположилась на девятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 12 зачетных пунктов.