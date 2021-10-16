Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках девятого тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад дома обыграл Мальорку (1:0).

В первом тайме команда из Страны Басков была активнее и создала несколько опасных моментов у ворот Рейны. На 45 минуте хозяева, казалось, вышли вперед, но гол от Исака арбитр не засчитал. Через минуту Муньос из Реала Сосьедад получил вторую желтую карточку.

Во втором тайме, ожидаемо, Мальорка перехватила инициативу. На 55 минуте произошла аналогичная ситуация с первым таймом. Анхель забил, но арбитр отменил мяч из-за игры рукой. Но, несмотря на меньшинство, Реал Сосьедад вырвал победу. Юлен Лобете вырвал победу для хозяев на 90+1 минуте открыл счет и закрыл все вопросы о победителе матча.

Реал Сосьедад — Мальорка 1:0

Гол: Лобете, 90

Реал Сосьедад: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Янузай (Лобете, 66), Мерино, Гевара (Субименди, 46), Наварро (Горосабель, 46), Порту (Субельдия, 90), Исак (Серлот, 67).

Мальорка: Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Дани Родригес, Батталья (Севилья, 62), Руис де Галаррета (Баба, 77), Ли Кан Ин (Жорди Мбоула, 86), Анхель Родригес (Пратс, 76), Ндиайе (Фер Ниньо, 63).

Предупреждения: Муньос, Батталья, Анхель Родригес, Порту, Дани Родригес.

Удаление: Муньос.