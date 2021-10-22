Испания

Наставник "сливочных" поделился своими мыслями накануне важного матча против Барселоны.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий поединок десятого тура испанской Ла Лиги против Барселоны.

"Реал — Барселона — это особенный матч. В каждой стране есть такие две принципиальные команды, такие как Интер — Милан, Челси — Тоттенхэм, Бавария — Боруссия Дортмунд. Это особенный матч для Испании, и он наиболее важен для болельщиков. Это не обычная игра, и я готовлюсь к ней максимально спокойно и сконцентрировано.

Мне нравится отношение к делу всех игроков и я вижу это на каждой тренировке. Команда сосредоточена. Мы переживали тяжелые времена, но я вижу, что игроки сосредоточены на игре, имеют мотивацию тренироваться каждый день. С Шахтером была наша лучшая игра, у нас все получалось, и мы должны продолжать в том же духе.

Для нашей команды самое важное — всегда правильно защищаться с низким, средним и очень высоким блоком. Исходя из наших игроков, нам легче защищаться с низким блоком, после чего опасно выбегать в контратаки. Правильная защита — ключ ко всему. Все матчи, в которых мы не пропускали, мы выиграли. У этой команды нет проблем с тем, чтобы забить, но есть над чем работать в обороне. Так что большую часть времени я стараюсь сосредоточиться на этом моменте.

Состояние игроков? У нас все хорошо и игроки вернулись здоровыми после игры с Шахтером. Я думаю, что Карвахаль и Азар вернутся в строй. У нас есть время хорошо подготовиться к Барселоне как физически, так и тактически. Наши футболисты знают, что значит играть в таком матче. Мы готовимся с максимальным спокойствием и максимальной уверенностью.

Барселона возвращается. У нее было много проблем, но мало-помалу она обретает свою индивидуальность и улучшается. Неважно, как команда добирается до своего максимума, а важно то, какая игра будет получатся после", — приводит слова Анчелотти пресс-служба "сливочных".

Напомним, матч Барселона — Реал состоится в воскресенье, 24 октября, в 17:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.