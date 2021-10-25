Испания

Уругвайский нападающий отметился дублем во втором тайме.

Атлетико в рамках поединка десятого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Реал Сосьедад и сыграл вничью со счетом 2:2.

Гости вышли вперед благодаря голу Сорлота, а Исак в начале второго тайма сделал преимущество более внушительным.

Тем не менее, Луис Суарес в очередной раз выручил Атлетико, забив два гола.

Атлетико — Реал Сосьедад 2:2

Голы: Суарес, 61, 77 — Сорлот, 7, Исак, 48

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Эрмосо (Эррера, 73), Лоди (Корреа, 58) — Коке, де Пауль (Кондогбиа, 58), Лемар (Карраско, 46), Суарес — Гризманн (Матеус Кунья, 73), Жоау Фелиш.

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа (Турриентес, 64), Элустондо, Ле Норман, Субельдия, Горосабель — Сильва (Пачеко, 63), Мерино, Гевара (Янузай, 88) — Серлот (Лобете, 89), Исак (Порту, 64).

Предупреждения: Фелипе — Сальдуа, Элустондо, Мерино