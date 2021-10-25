Испания

Хавбек рискует пропустить ближайшие матчи каталонцев.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг может пропустить ближайшие матчи из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Sport.

Де Йонг испытывал проблемы с задней поверхностью бедра, однако все равно решил принять участие во встрече с мадридским Реалом (1:2). Нидерландский хавбек провел на поле 77 минут и усугубил свое повреждение.

Теперь ожидается, что 24-летни игрок практически наверняка не сыграет в матче с Райо Вальекано (27 октября), а также может пропустить игру сАлавесом (30 октября).

В текущем сезоне де Йонг провел 11 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в Эль-Класико травмировались голкипер и полузащитник Реала Тибо Куртуа и Федерико Вальверде.