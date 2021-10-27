Испания

По мнению футболиста, испанец заслужил на возвращение.

Полузащитник катарского Аль-Садда Санти Касорла заявил, что главный тренер клуба Хави уже сейчас готов тренировать Барселону.

"Как тренер Хави очень хочет, чтобы Аль-Садд постоянно владел мячом. На тренировках мы часто выполняем упражнение "рондо". Акцентируем внимание на владении мячом и позиционным атакам. Это все школа каталонской Барселоны.

Хави просит нас, чтобы мы даже защищались через владение мячом. И таким образом мы играем в каждой игре.

Готов ли Хави прямо сейчас возглавить Барселону? Полностью готов. Это его мечта и цель номер один. Мало футболистов знают клуб больше, чем Хави. Он идеально подготовлен для такой роли", — сказал Касорла.

Напомним, Хави выступал за Барселону с 1998 по 2015 год, проведя в футболке "сине-гранатовых" более 500 матчей.