Испания

Легенда каталонского клуба высказался о ситуации вокруг завершившегося контракта Месси.

Главный тренер Аль-Садд и экс-одноклубник Лионеля Месси поделился мыслями о будущем аргентинца.

"Сложились определенные рыночные условия, и надо подождать, чем все закончится. Я так понимаю, Лео общается с Барселоной и президентом.

Я желаю ему всего наилучшего. Как его друг и как фанат Барселоны, я надеюсь, что он продолжит выступать за клуб. Надеюсь, объявят об этом как можно скорее.

Если бы мне пришлось сделать ставку, я бы выбрал вариант, при котором Месси остается, хотя в футболе всякое бывало. Лео нужна Барса, а Барсе нужен Лео. Он там счастлив, он провел там всю свою жизнь", – сказал испанец.

Напомним, что вчера, 1 июля, Лионель Месси приобрел статус свободного агента. Позднее президент Барселоны подчеркнул трудности в переговорах по новому контракту с футболистом.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.