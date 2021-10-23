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Испанский специалист пополнил свою комнату трофеев.

Аль-Садд под руководством Хави Эрнандеса обыграл Аль-Райян в серии послематчевых пенальти в поединке за Кубок эмира Катара.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт катарского клуба, для испанского тренера этот титул стал седьмым в тренерской карьере.

До этого Хави дважды выигрывал кубок наследного принца Катара, чемпионат Катара, Кубок шейха Джасима, Кубок Звезд Катара и еще один кубок эмира Катара.

Ранее пресс-секретарь президента Барселоны Лапорты заявил, что допускает, что Хави может возглавить "сине-гранатовых".