Испанский специалист пополнил свою комнату трофеев.
Хави (справа), getty images
23 октября 2021, 00:59
Аль-Садд под руководством Хави Эрнандеса обыграл Аль-Райян в серии послематчевых пенальти в поединке за Кубок эмира Катара.
Как сообщает официальный твиттер-аккаунт катарского клуба, для испанского тренера этот титул стал седьмым в тренерской карьере.
До этого Хави дважды выигрывал кубок наследного принца Катара, чемпионат Катара, Кубок шейха Джасима, Кубок Звезд Катара и еще один кубок эмира Катара.
Ранее пресс-секретарь президента Барселоны Лапорты заявил, что допускает, что Хави может возглавить "сине-гранатовых".