Испания

Валлиец завершает процесс восстановления после травмы.

Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл практически восстановился после травмы и может в ближайшее время вернуться на поле, сообщает издание AS.

Валлийский вингер получил травму подколенного сухожилия в середине сентября и с тех пор находился в лазарете. Ожидается, что уже на следующей неделе 32-летний игрок полностью вернется в строй.

"Гарет Бэйл был выписан вчера. Думаю, в течение недели он вернется к тренировкам команды.

В лучшем случае он будет готов к матчу в Райо Вальекано", – рассказал главный тренер Карло Анчелотти.

Матч между Реалом и Райо Вальекано запланирован на 6 ноября. Таким образом, 32-летний игрок не успеет восстановиться ко встрече с Шахтером в Лиге чемпионов, которая состоится 3 ноября.

Ранее сообщалось, что нападающий Лука Йович вернулся в заявку Реала на матч с Осасуной.