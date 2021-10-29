Президент каталонской Барселоны объяснил причины увольнения главного тренера клуба Рональда Кумана.

"После матча против Райо Вальекано мы приняли решение уволить Рональда Кумана. Он руководил командой в очень сложный период и за это мы ему очень благодарны.

Роналдь — настоящая легенда Барселоны. Он сумел выиграть Кубок Испании в максимально сложное время.

Почему он был уволен? Он не продолжил работу из-за результатов. Попросту ситуация стала нестабильной. Мы все еще сохраняем шансы во всех соревнованиях.

Смена тренера произошла из-за того, что работа Кумана не сопровождалась успешными результатами", — сказал Лапорта.

Ранее сообщалось, что Барселона будет вынуждена выплатить 12 млн евро в качестве неустойки.