Стали известны причины увольнения наставника.
Рональд Куман, Getty Images
29 октября 2021, 17:06
Президент каталонской Барселоны объяснил причины увольнения главного тренера клуба Рональда Кумана.
"После матча против Райо Вальекано мы приняли решение уволить Рональда Кумана. Он руководил командой в очень сложный период и за это мы ему очень благодарны.
Роналдь — настоящая легенда Барселоны. Он сумел выиграть Кубок Испании в максимально сложное время.
Почему он был уволен? Он не продолжил работу из-за результатов. Попросту ситуация стала нестабильной. Мы все еще сохраняем шансы во всех соревнованиях.
Смена тренера произошла из-за того, что работа Кумана не сопровождалась успешными результатами", — сказал Лапорта.
Ранее сообщалось, что Барселона будет вынуждена выплатить 12 млн евро в качестве неустойки.