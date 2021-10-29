Испания

Стали известны причины увольнения наставника.

Президент каталонской Барселоны объяснил причины увольнения главного тренера клуба Рональда Кумана.

"После матча против Райо Вальекано мы приняли решение уволить Рональда Кумана. Он руководил командой в очень сложный период и за это мы ему очень благодарны.

Роналдь — настоящая легенда Барселоны. Он сумел выиграть Кубок Испании в максимально сложное время.

Почему он был уволен? Он не продолжил работу из-за результатов. Попросту ситуация стала нестабильной. Мы все еще сохраняем шансы во всех соревнованиях.