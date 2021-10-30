Испания

Достаточно любопытный комментарий представителя катарского клуба.

Сразу после увольнения Рональда Кумана с поста главного тренера каталонской Барселоны, руководство "блаугранас" начало кампанию по поиску нового наставника для своей основной команды.

Одним из главных кандидатов на данную должность еще до ухода нидерландского специалиста считался экс-полузащитник Барселоны Хави, а в испанской прессе даже появилась информация, что его нынешний клуб, катарский Аль-Садд, уже дал добро на переезд своего главного тренера в Испанию.

Однако, данную позицию в самом Аль-Садде подтверждать никто не спешит.

Пресс-атташе текущего лидера катарского "элитного" первенства Ахмед Аль-Ансари с помощью своего Twitter-аккаунта оставил комментарий относительно текущей ситуации в переговорном процессе.

"На данный момент, на столе нет официального предложения от какой-либо стороны.

Любой клуб, хоть немного обладающий профессионализмом, должен вести переговоры с другой стороной, если ему нужен игрок или тренер, имеющий действующий контракт на руках", — гласит обращение к общественности работника пресс-службы.

Напомним, что сам Хави отмечал, что на данный момент "полностью сосредоточен на работе в Аль-Садде".