Испанский тренер договорился с катарским клубом.
Хави Эрнандес, фото getty images
29 октября 2021, 22:58
Хави Эрнандес провел переговоры с руководством катарского Аль-Садда относительно возможного ухода в Барселону.
Как сообщает издание Sport.es, если каталонцы пригласят своего экс-полузащитника, то Аль-Садд не потребует миллион евро отступных.
Также источник утверждает, что клуб и Хави пришли к соглашению относительно того, что тренер проведет еще два матче во главе катарцев.
Кроме того, Хави Эрнандес уже пообщался с футболистам, сообщив им о том, что вскоре покинет клуб.
Напомним, что "сине-гранатовые" выплатили своему бывшему тренеру, Рональду Куману, 12 миллионов евро компенсации.