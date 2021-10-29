Испания

Испанский тренер договорился с катарским клубом.

Хави Эрнандес провел переговоры с руководством катарского Аль-Садда относительно возможного ухода в Барселону.

Как сообщает издание Sport.es, если каталонцы пригласят своего экс-полузащитника, то Аль-Садд не потребует миллион евро отступных.

Также источник утверждает, что клуб и Хави пришли к соглашению относительно того, что тренер проведет еще два матче во главе катарцев.

Кроме того, Хави Эрнандес уже пообщался с футболистам, сообщив им о том, что вскоре покинет клуб.

Напомним, что "сине-гранатовые" выплатили своему бывшему тренеру, Рональду Куману, 12 миллионов евро компенсации.