Испания

Португалец помог "матрасникам" одолеть Бетис.

В рамках 12 тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико дома сумел переиграть Бетис со счетом 3:0.

Третий мяч за команду Диего Симеоне сумел забить Жоао Фелиш, выйдя на замену на 71 минуте встречи.

Этот мяч стал первым для форварда в текущем сезоне чемпионата. Более того, он забил за Атлетико впервые с февраля 2021 года.

Он сумел прервать серию без голов, которая составляла 948 минут. Это самая длительная безголевая серия для игрока в футболке Атлетико.

Напомним, Фелиш перешел в Атлетико из Бенфики за 127,2 миллиона евро.

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