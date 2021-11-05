Испания

Хавбек не планирует покидать мадридский клуб.

Агент Тони Крооса, Фолькер Штроот, считает, что его клиент не намерен менять клуб и может завершить карьеру на Сантьяго Бернабеу.

"Думаю, Тони завершит карьеру в мадридском Реале. Он не говорил мне, что хочет уйти ни в одной телефонной беседе. Он и его семья очень счастливы в Мадриде", – приводит слова Штроота портал Football Espana.

Действующий контракт Крооса с Реалом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 7 поединков в футболке "сливочных".

Ранее сообщалось, что в подписании Крооса заинтересованы ПСЖ, Ман Сити и Ньюкасл.