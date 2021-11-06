Торжественные мероприятия поставили на начало следующей недели.
Хави, Getty Images
06 ноября 2021, 08:15
Позиция главного тренера каталонской Барселоны недолго оставалась вакантной, и уже сейчас со слов президента "блаугранас" мы точно знаем, что следующим наставником команды станет ее воспитанник — Хави.
Однако, было бы наивным предполагать, что испанский специалист сходу вольется в рабочий процесс, и мы увидим его уже в грядущем матче 13-го тура испанской Ла Лиги, который Барселона проведет в гостях у Сельты из Виго.
Как сообщает официальный сайт каталонцев, Хави прибудет в главный город региона на текущих выходных, а его презентация на открытом для публики Камп Ноу состоится в понедельник, 8 ноября.
Тем временем, команду к очередному матчу национального первенства готовит в статусе "и.о." Серхи Бархуан.
Напомним, что матч Сельта — Барселона состоится 6 ноября, начало в 17:15 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры, подготовиться к которой вы сможете с помощью нашего анонса.