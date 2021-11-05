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Специалист продолжит карьеру в родном клубе.

Приход Хави в каталонскую Барселону уже решен, однако руководство "сине-гранатовых" официально о нем еще не сообщило.

Тем не менее, Аль-Садд, в котором Хави начинал тренерскую деятельность и достиг первых успехов, объявил о том, что расстается со специалистом.

Испанец собрал футболистов, тренеров и клубный персонал на прощальный ужин. Не обошлось и без слез от наставника.

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