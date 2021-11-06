Испания

Помогать испанскому специалисту будут шесть помощников.

Президент каталонской Барселону Жоан Лапорта объявил о возвращении Хави в родной клуб в качестве главного тренера команды.

Стало известно, кто войдет в тренерский штаб 41-летнего специалиста.

В первую очередь, помогать Хави будет его брат — Оскар Эрнандес. Оскар — это человек, к которому Хави всегда обращается за советом, обладающий выдающимися организаторскими способностями.

Также в тренерский штаб испанца войдут такие специалисты как Серхио Алегри, ассистент Хави в Аль-Садде, работавший ранее с молодежными командами Барселоны. Иван Торрес — тренер по фитнесу.

Девид Пратс — возглавит аналитический отдел нового тренерского штаба Барселоны, Серхио Гарсия — также войдет в аналитически штаб Пратса наравне с Тони Лобо.

И наконец, Карлос Ногера — главный физиотерапевт тренерского штаба Хави Эрнандеса.

Ранее стало известно, когда Барселона официально представит Хави в качестве главного тренера команды.