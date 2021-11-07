Испания

Каталонский клуб вел по ходу матча со счетом 3:0, однако в итоге упустил победу.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо отказался выходить на замену в поединке 13 тура испанской Ла Лиги против Сельты (3:3). Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, журналисты, которые были рядом со скамейкой запасных "блаугранас", видели, что бразильский хавбек провел разминку, после чего отказался выходить на замену.

После игры исполняющий обязанности главного тренера Барселоны Серхи Бархуан отказался комментировать эту ситуацию.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Сельта — Барселона.