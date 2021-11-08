Испания

Экс-футболист каталонского клуба прокомментировал назначение Хави на должность главного тренера.

Бывший футболист Барселоны и сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал назначение своего экс-партнера по команде Хави Эрнандеса на должность главного тренера каталонцев.

Легендарный футболист считает, что Хави идеально подходит Барселоне по своим качествам.

"Хави идеально подходит Барселоне, определенно. Не только потому, что он все знает о клубе, но и потому что он готов к этому вызову. Он как тренер полностью состоялся.

Я желаю ему всей удачи мира и надеюсь, что он справится с этой работой. Видно, с каким воодушевлением Хави относится к этой работе. Желаю ему всего самого наилучшего также, как и Барселоне", — цитирует Иньесту Sport.es.

Ранее Хави прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "блаугранас".