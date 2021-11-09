Испания

Специалист поделился своим мнением о вручении награды.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал нападающего Карима Бензема своим фаворитом в борьбе за Золотой мяч.

"Золотой мяч – очень важная и престижная индивидуальная награда. Карим претендует на него на данный момент и, очевидно, является одним из фаворитов.

Говорю это не только потому, что я его тренирую. Надеюсь, он получит его за все, чего он добился в сезоне с клубом и со сборной Франции", – приводит слова Дешама портал Football Espana.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 15 поединков в составе Реала, забив 14 голов и совершив 8 ассистов.

Ранее появилась информация о том, что Лионелю Месси сообщили, что он получит Золотой мяч.