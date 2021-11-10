Испания

Каталонцы решили рассмотреть вариант с опытным бразильцем.

Барселона планирует провести переговоры со своим бывшим защитником Дани Алвесом, сообщает издание AS.

В середине октября каталонцы отказались от услуг бразильца, находящегося в статусе свободного агента. Однако после назначения Хави руководство клуба решило пересмотреть возможность подписания 38-летнего игрока.

"Сине-гранатовые" считают, что Алвес мог бы существенно помочь в развитии молодого Сержиньо Деста и усилить проблемную позицию правого защитника.

Дани Алвес выступал в составе Барселоны в 2008-16 годах, сыграв в составе команды 391 матч и забив 21 гол.