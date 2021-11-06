Испания

Команда планирует подписать новичков согласно запросам нового главного тренера Хави.

Барселона, недавно объявившая о назначении Хави на пост главного тренера команды, планирует усилиться тремя футболистами в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство "блаугранас" готова провести трансферы трех игроков, которых захочет видеть в своем составе Хави.

Также отмечается, что трансферы будут оформлены только в том случае, если они позволят каталонскому клубу вложиться в лимит финанского фейр-плей испанской Ла Лиги.

Ранее Хави уже прокомментировал свое назначение в каталонский клуб.