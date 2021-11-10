Испания

Новый тренер заинтересован в услугах португальца.

Барселона может досрочно расторгнуть арендное соглашение с Вулверхэмптоном по нападающему Франсишку Тринкану, сообщает издание Mundo Deportivo.

Тринкан перешел в Вулверхэптон прошлым летом на правах годичной аренды за 6 миллионов евро. Новый главный тренер Барселоны Хави считает, что португальский форвард способен усилить команду, и обратился к руководству клуба относительно его досрочного возвращения.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 9 поединков в футболке "волков", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Барселона готова рассмотреть вариант с возвращением защитника Дани Алвеса.