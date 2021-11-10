Испания

"Сине-гранатовые" не рассчитывают на бразильца в качестве игрока.

После прихода Хави в каталонскую Барселону, появились слухи о возвращении в клуб легенды Дани Алвеса.

Как сообщает Marca, руководство Барселоны исключает вариант возвращения Алвеса в клуб в качестве футболиста, смотря на его возраст (прим. — 38 лет).

Однако боссы клуба не исключают варианта, что Алвес мог бы вернуться в Барселону на руководящую должность, учитывая его репутацию и человеческие качества.

Напомним, Алвес выступал за "сине-гранатовых" с 2008 по 2016 год. С клубом он добыл большое количество трофеев, в том числе и три титула Лиги чемпионов.

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