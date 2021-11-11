Испания

Алжирец может перебраться в чемпионат Испании.

После прихода Хави Эрнандеса на пост главного тренера каталонца находятся в поисках усиления состава.

Как сообщает издание Sport.es, "сине-гранатовые" обратили внимание на полузащитника Манчестер Сити Рияда Мареза.

В текущем сезоне алжирский полузащитник провел 15 матчей на клубном уровне, забив восемь голов и сделав две результативных передачи.

Напомним, что заменить Рияда Мареза Манчестер Сити сможет Усманом Дембеле, которого не смог подписать минувшим летом из-за правил финансового Fair Play.