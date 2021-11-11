Алжирец может перебраться в чемпионат Испании.
Рияд Марез, getty images
11 ноября 2021, 01:59
После прихода Хави Эрнандеса на пост главного тренера каталонца находятся в поисках усиления состава.
Как сообщает издание Sport.es, "сине-гранатовые" обратили внимание на полузащитника Манчестер Сити Рияда Мареза.
В текущем сезоне алжирский полузащитник провел 15 матчей на клубном уровне, забив восемь голов и сделав две результативных передачи.
Напомним, что заменить Рияда Мареза Манчестер Сити сможет Усманом Дембеле, которого не смог подписать минувшим летом из-за правил финансового Fair Play.