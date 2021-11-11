Испания

Испанский полузащитник может вернуться в Ла Лигу.

Сауль Ньигес после перехода в Челси на правах арендного соглашения не может завоевать место в основне Челси.

Как сообщает El Chiringhuito, испанский полузащитник может вернуться в Ла Лигу — на него там претендует Барселона.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 8 поединков в футболке "синих", отличившись одним ассистом.

Барселоне придется договариваться об арендном соглашении, ведь выделенных средств на полноценный переход не хватит.

Напомним, что Сауль хочет зарекомендовать себя Тухелю во время паузы на игры сборных.