Севильский клуб заинтересован в центральном хавбеке.
Марк Рока, Getty Images
13 ноября 2021, 16:39
Полузащитник Баварии Марк Рока попал в сферу интересов Бетиса, сообщает издание AS.
Главный тренер Бетиса Мануэль Пеллегрини планирует укрепить среднюю линию в январе и хочет подписать испанского опорника.
Рока присоединился к Баварии в октябре 2020-го из Эспаньола за 9 млн евро, но не сумел укрепиться в составе мюнхенского клуба. В текущем сезоне 24-летний игрок еще не выходил на поле в составе "красных".
Действующий контракт Роки с Баварией рассчитан до июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что Бетис также заинтересован в подписании полузащитника Ромы Гонсало Вильяра.