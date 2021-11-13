Испания

Севильский клуб заинтересован в центральном хавбеке.

Полузащитник Баварии Марк Рока попал в сферу интересов Бетиса, сообщает издание AS.

Главный тренер Бетиса Мануэль Пеллегрини планирует укрепить среднюю линию в январе и хочет подписать испанского опорника.

Рока присоединился к Баварии в октябре 2020-го из Эспаньола за 9 млн евро, но не сумел укрепиться в составе мюнхенского клуба. В текущем сезоне 24-летний игрок еще не выходил на поле в составе "красных".

Действующий контракт Роки с Баварией рассчитан до июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Бетис также заинтересован в подписании полузащитника Ромы Гонсало Вильяра.