Испания

Луис Энрике может сменить бразильский чемпионат на испанский.

Нападающий Флуминенсе Луис Энрике может продолжить свою карьеру в испанской Ла Лиге. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в услугах 20-летнего бразильского форварда заинтересован мадридский Реал, который хочет заполучить футболиста предстоящей зимой. Первые шаги в Испании, Энрике будет делать во второй команде "сливочных".

Энрике является воспитанником Флуминенсе и он дебютировал за основную команду в 2020 году. На его счету 76 поединков, в которых он забил семь мячей и отдал шесть ассистов. В текущей кампании Луис провел 28 встреч, в которых отметился четырьмя голами и отдал две результативные передачи.

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