Испания

Бразилец определился с новым игровым номером в каталонском клубе.

Защитник Дани Алвес уже определился с номером, под которым будет выступать в составе Барселоны после возвращения.

Как сообщает издание Sport, Алвес будет носить футболку с цифрой 8. Этот номер освободился после ухода Миралема Пьянича в Бешикташ на правах аренды.

В предыдущий период в каталонским клубе Дани Алвес выступал под 20-м, 2-м, 22-м и 6-м номерами.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес будет получать самую низкую зарплату в Барселоне.