Испания

"Сине-гранатовые" пока что не могут позволить себе входящий трансфер.

Барселона на данный момент находится не в лучшем финансовом положении, но при этом нуждается в усилении состава.

Однако пока что "сине-гранатовые" не смог оформить входящий трансфер в январе:

"Пока что нет возможности подписать нового игрока в зимнее трансферное окно, но мы над этим работаем", — приводит слова директора каталонцев Матеу Алемани Goal.

Пока что Барселона пытается сохранить имеющиеся ресурсы — клуб пытается договориться о новом контракте с Серхи Роберто.