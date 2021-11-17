"Сине-гранатовые" пока что не могут позволить себе входящий трансфер.
Хави и Лапорта, getty images
17 ноября 2021, 18:59
Барселона на данный момент находится не в лучшем финансовом положении, но при этом нуждается в усилении состава.
Однако пока что "сине-гранатовые" не смог оформить входящий трансфер в январе:
"Пока что нет возможности подписать нового игрока в зимнее трансферное окно, но мы над этим работаем", — приводит слова директора каталонцев Матеу Алемани Goal.
Пока что Барселона пытается сохранить имеющиеся ресурсы — клуб пытается договориться о новом контракте с Серхи Роберто.