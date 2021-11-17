Легендарный защитник снова будет выступать за "блауграна".
Дани Алвес, фото ФК Барселона
17 ноября 2021, 16:02
Дани Алвес в качестве свободного агента присоединился к Барселоне.
38-летний защитник подписал контракт со своим бывшим клубом до окончания сезона-2021/22.
За свою карьеру Дани Алвес сыграл 119 матчей (8 голов) за национальную сборную Бразилии и выступал за Байю (37 матчей во всех турнирах, 5 голов), Севилью (250, 16), Барселону (391, 21), Ювентус (33, 6), ПСЖ (73, 8) и Сан-Паулу (95, 10).